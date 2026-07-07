Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa da parte della Polizia Municipale a Capaccio Paestum, guidata dal Comandante Antonio Rinaldi.

Massima attenzione è stata rivolta, in particolare, ai parcheggiatori abusivi nelle aree a maggiore afflusso turistico e balneare durante il fine settimana. Ieri a seguito di una segnalazione mirata giunta al Comando, gli agenti della Polizia Municipale, supportati da una seconda pattuglia, sono intervenuti tempestivamente nel parcheggio comunale situato nei pressi dell’area pedonale di via Tavernelle.

Sul posto è stato individuato e bloccato un uomo, residente ad Agropoli, intento a interagire con gli automobilisti per richiedere denaro in cambio della sosta, utilizzando anche toni intimidatori nei confronti degli utenti. All’uomo, oltre alla pesante sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada per l’attività abusiva di guardamacchine, è stato notificato il formale verbale di allontanamento (Daspo Urbano) ai sensi della Legge 48/2017. Si tratta del secondo Daspo Urbano in quanto il primo gli è stato notificato sempre dalla Polizia Locale circa quindici giorni fa, cosa che farà scattare l’ordine di allontanamento da parte del Questore.

Nel primo pomeriggio, invece, gli agenti della Polizia Municipale hanno operato in abiti civili lungo la Strada Provinciale 175, nei pressi delle aree di sosta comunali a ridosso degli stabilimenti balneari.

Fingendosi normali automobilisti, gli operatori hanno documentato in flagrante l’attività illecita di un secondo uomo, residente a Capaccio Paestum, che forniva indicazioni di manovra ai conducenti incassando somme di denaro. Al momento del pagamento gli agenti si sono qualificati procedendo all’identificazione, al sequestro amministrativo del denaro provento dell’attività illecita e alla contestazione della violazione del Codice della Strada. Anche in questo caso è stato emesso e notificato il provvedimento di allontanamento (Daspo Urbano).

“L’azione determinata dei nostri agenti dimostra come la pianificazione di servizi mirati, anche in abiti civili, sia fondamentale per scardinare fenomeni fastidiosi e illeciti come quello dei parcheggiatori abusivi. Non tolleriamo alcuna forma di illegalità o di pressione verso i cittadini e i turisti che scelgono la nostra città. L’attenzione del Comando resta e rimarrà altissima su tutto il territorio comunale” ha affermato il Comandante della Polizia Municipale, il Maggiore Antonio Rinaldi.