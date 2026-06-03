Il salernitano Michele Gallo trionfa ai Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026 che si sono svolti a Roma.

Primo titolo italiano assoluto in carriera nella sciabola maschile individuale per Michele Gallo.

Il salernitano del Centro Sportivo Carabinieri lunedì si è aggiudicato per 15-7 la finale contro Marco Mastrullo del Gruppo Scherma Fiamme Gialle.

Ieri sempre alla Terrazza del Pincio si sono tenute le competizioni a squadre e nella prova degli sciabolatori a gioire all’ultima stoccata è stato il Centro Sportivo Carabinieri: Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri e Mattia Rea si sono imposti per 45-44 sulle Fiamme Oro Roma, al secondo posto con Cosimo Bertini, Francesco Bonsanto, Massimo Sibillo e Pietro Torre.

Terzo gradino del podio per il Centro Sportivo Aeronautica Militare grazie al successo con il punteggio di 45-37 nel match per il bronzo sul Gruppo Scherma Fiamme Gialle.

Foto Federazione Italiana Scherma