Disavventura a lieto fine per un cucciolo di volpe rimasto intrappolato in località Pruno Sottano a Contursi Terme.

Il povero animale era finito da qualche giorno all’interno di un tubo parte della pubblica illuminazione e non riusciva più ad uscirne. Il conducente di un autobus, in attesa dei viaggiatori, ha sentito i lamenti della volpe provenire dal fondo del tubo e ha allertato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

I caschi rossi guidati dal Caposquadra Biagio Massa sono giunti sul posto indicato e hanno recuperato il cucciolo.

Presenti anche i volontari ENPA che, dopo aver verificato che l’animale non avesse riportato ferite, lo hanno liberato nella natura circostante.