Ieri in terra toscana Filomena Marmo dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan ha conquistato un meritato primo posto nella classifica assoluta Gold A5 al Torneo Nazionale Terranuova Cup Ginnastica Ritmica.

La classifica assoluta Gold A5 è data dalla somma dei punteggi ottenuti ai due attrezzi in programma.

Gran bella gara per la giovane valdianese che continua a far parlare di sé in Italia e ottimi sono stati i punteggi più alti nella sua categoria, tra cui quelli dell’esecuzione.

Intanto fervono i preparativi per il saggio di fine anno che si svolgerà al Palazzetto dello Sport di San Rufo il 15 e il 16 giugno. La prima serata vedrà esibirsi le ginnaste delle sedi di Villa d’Agri, Casalbuono, Sant’Arsenio e le agoniste, mentre la seconda sarà allietata dalle iscritte alle sedi di Sala Consilina, Santa Marina, Caselle in Pittari e dalle agoniste.

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