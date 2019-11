“Il risparmio ti premia”. Alla Banca Monte Pruno il concorso per chi sottoscrive un prodotto PAC NEF

Da oggi puoi sottoscrivere presso la Banca Monte Pruno un PAC NEF, il nuovo prodotto di risparmio per tutti.

Risparmiare, con regolarità, anche un piccolo importo ogni mese, è una scelta che ti permette di guardare al futuro con più serenità. L’investimento periodico di importi stabiliti dal risparmiatore, come avviene per un PAC, consente di agevolare il risparmio stesso, riducendo anche il rischio legato ad un investimento in un’unica soluzione.

Iniziare subito un Piano di Accumulo Capitale con NEF è una scelta che aiuta a garantire a sè stessi e alla propria famiglia un futuro sereno.

Sottoscrivendo un PAC NEF puoi anche partecipare al nuovo concorso “Il risparmio ti premia”, registrando il tuo profilo utente su www.www.nef.lu alla sezione MY NEF.

Per maggiori dettagli puoi rivolgerti presso una delle Filiali della Banca Monte Pruno. Cliccando QUI puoi scaricare il depliant del concorso e vincere premi ecosostenibili.

– Chiara Di Miele –