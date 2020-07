Il proprietario di Louis Vuitton fa tappa nelle acque di Palinuro con il suo yacht da 150 milioni di euro

Ha fatto sosta nelle acque del Cilento, precisamente a largo di Palinuro, il Symphony di Bernard Arnault, il mega yacht di oltre 101 metri del proprietario di Louis Vuitton.

Si tratta di un’imbarcazione dal valore di circa 150 milioni di euro, una delle più belle al mondo. Costruita in Olanda, è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master e una cabina vip, a cui vanno ad aggiungersi le stanze riservate ai 27 membri dell’equipaggio.

All’interno ogni tipo di lusso: una piscina con cascata, una spa, ben due sale cinema, bar, palestra, sala da ballo, biblioteca, un eliporto e addirittura un campetto da golf.

Durante la sosta a Palinuro l’Amministrazione comunale di Centola ha donato all’imprenditore Arnault alcuni prodotti del territorio.

L’arrivo del lussuoso yacht dell’imprenditore francese conferma che pian piano sta riprendendo l’affluenza di turisti di ogni tipo, ma anche di imbarcazioni di lusso, che ogni anno caratterizza il Cilento.

– Paola Federico –