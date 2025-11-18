Paura tra Ascea e Casal Velino per una violenta tromba d’aria
Paura questo pomeriggio sul litorale cilentano dove si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha preso di mira i territori di Ascea e di Casal Velino.
Formatasi inizialmente in mare ha raggiunto in poco tempo la terraferma provocando alcuni danni e notevoli disagi.
Degli alberi sono stati abbattuti dalla forza del vento insieme a delle strutture leggere. Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari di Protezione Civile per mettere in sicurezza le aree interessate dal fenomeno atmosferico.
In pochi minuti i video del vortice hanno fatto il giro del Web diventando virali. Paura tra i residenti della zona, ma fortunatamente non si registrano feriti.
In Campania la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello giallo fino alle 14 di domani, mercoledì 19 novembre.