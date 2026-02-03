È diretta dal Prof. Michele D’Alto di Monte San Giacomo la nuova Unità Operativa Complessa di Cardiologia appena attivata all’ospedale C.T.O. (Centro Traumatologico Ortopedico), presidio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli a Napoli.

Nel reparto ci sono attualmente 10 posti letto monitorizzati oltre a tecnologie avanzate per garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti con patologie cardiologiche. Dopo l’accesso e la valutazione in Pronto Soccorso è possibile proseguire le cure direttamente al C.T.O., dove è previsto per il futuro un ampliamento fino a 16 posti letto, con UTIC ed Emodinamica.

D’Alto, cardiologo di fama internazionale, è considerato uno dei massimi esperti nel campo dell’ipertensione polmonare e delle aritmie. Ha coordinato numerosi studi clinici internazionali e pubblicato centinaia di articoli scientifici su riviste di settore. Proviene dall’ospedale Monaldi, dove ha lavorato per 24 anni ricoprendo l’incarico di Responsabile del Centro per la Diagnosi e Cura dell’Ipertensione Polmonare presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e UTIC.

“Da un punto di vista strategico questo reparto ha una valenza fondamentale – afferma lo stimato professionista valdianese – perché è la rotellina di un ingranaggio che mancava in un Polo di urgenza come il C.T.O. Una Cardiologia più forte e strutturata, che risponde al fabbisogno di salute dei pazienti cardiologici che arrivano qui, è assolutamente un punto chiave. Lavoreremo in sinergia con i reparti, in particolare con il Pronto Soccorso, ma anche con il Monaldi e con il Cotugno. Lavoriamo insieme per il nostro fine ultimo, i pazienti, e tutte le scelte che faremo saranno nell’ottica di offrire a loro il meglio. Ho avuto un’accoglienza straordinaria e questo mi riempie di responsabilità, oltre a farmi umanamente piacere”.