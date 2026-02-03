La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, ricorda che presso il proprio sportello, sono disponibili diversi servizi come ad esempio il bando Isi Inail, fino a 130mila euro a fondo perduto per chi investe in sicurezza sui luoghi di lavoro; i tirocini GOL con contributo dalla Regione Campania di 500 euro al mese fino al 30 giugno 2026.

Inoltre, presso lo sportello si può usufruire del servizio Rentri, dalla registrazione sul portale al rilascio gestionale per la tenuta, del nuovo credito di imposta Zes per investimenti in attrezzature, macchinari e opere murarie realizzati dal primo gennaio al 31 dicembre, dell’iperammortamento per investimenti innovativi e a risparmio energetico.

Ancora Confesercenti aiuta gli aspiranti imprenditori, dai 18 ai 35 anni, alla partecipazione al nuovo bando Resto al Sud 2.0. Lo sportello garantisce delucidazioni sul rating di legalità, fondamentale per i bandi pubblici e sostenibilità, la registrazione del marchio nazionale e europeo con ricerca di anteriorità e si occupa della conciliazione del lavoro, sia in costanza che in chiusura di rapporto di lavoro.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile nella sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet.