Il Presidente Vito Bardi ha incontrato nella sede della Regione Basilicata l’attore Rocco Papaleo, originario di Lauria.

“Essere lucano è il mio asso nella manica. Sono una specie di ambasciatore” afferma Papaleo, che rappresenta il volto autentico di una Basilicata ricca di talento, cultura e identità.



“Grazie per la visita in Regione e per l’orgogliosa testimonianza delle tue radici” ha aggiunto il Presidente della Giunta regionale stringendogli la mano.

L’artista lauriota sta presentando “Il Bene Comune”, il suo nuovo film che lancia proprio dalla Basilicata e che si incentra su una storia ambientata nel Parco Nazionale del Pollino, alla ricerca del “Pino Loricato”.

Il tour di presentazione vede come tappe Matera, Tito, Potenza, Pisticci, Montescaglioso e Lagonegro e in contemporanea è in proiezione in sette sale cinematografiche lucane.