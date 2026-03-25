Grande festa oggi ad Avigliano dove Vitantonio Lovallo compie 112 anni, confermandosi l’uomo più anziano d’Italia, così come qualche mese fa aveva evidenziato il report di Istat dal titolo “I centenari in Italia”.

Nonno Vitantonio, conosciuto in paese con il soprannome di “Zitòn”, vive nella frazione di Sarnelli e nel passato si è sempre dedicato al lavoro dei campi, senza mai trascurare la famiglia.

Ha anche svolto il mestiere di pastore e poi di mulattiere, attraversando i principali eventi storici di oltre un secolo, tra cui le due Guerre Mondiali, l’ascesa e la caduta del Fascismo, l’epidemia della Spagnola e quella del Covid.

“Una vita lunga più di un secolo, fatta di sacrifici, lavoro nei campi, amore per la propria terra e una forza fuori dal comune. Dalla guerra, vissuta e raccontata nel suo diario, fino a una quotidianità semplice fatta di vigna, animali e tradizioni, Zitòn rappresenta un pezzo autentico della nostra storia. Ha lavorato fino a 106 anni, ha attraversato epoche difficili senza mai perdere il legame con la vita e con la sua comunità” afferma il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca in occasione dello straordinario traguardo per cui tutto il paese gioisce.