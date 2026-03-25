Pontecagnano: auto finisce contro un guardrail e si ribalta in strada. Ferito un giovane
Momenti di paura ieri sera a Pontecagnano, sulla litoranea, al confine con il territorio di Battipaglia.
Per cause da accertare, un’auto con a bordo due giovani stranieri si è improvvisamente ribaltata su una fiancata dopo che il conducente ne ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un guardrail.
Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari della Croce Verde di Battipaglia che hanno estratto il passeggero dall’abitacolo per poi trasportarlo in ospedale. Illeso, invece, il conducente. Presenti inoltre i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per poter mettere in sicurezza l’area.
Sul luogo dell’accaduto giunti anche i Carabinieri della Compagnia id Battipaglia per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.