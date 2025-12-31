Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori.

Dopo l’insediamento del Consiglio regionale, oggi si conclude la costituzione della nuova classe politica della Campania.

Di seguito i nomi e le rispettive deleghe degli assessori: Mario Casillo, vicepresidente, si occuperà di Trasporti, Mobilità, Mare mentre a Vincenzo Cuomo è stata assegnata la delega al Governo del territorio e Patrimonio. Ad Andrea Morniroli spettano le Politiche sociali e la Scuola, invece a Claudia Pecoraro Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità. E’ entrato a far parte della Giunta il deluchiano Fulvio Bonavitacola, già vicepresidente, a cui sono affidate Attività produttive e sviluppo economico.

Il socialista Vincenzo Maraio ha ottenuto le deleghe a Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale, mentre Angelica Saggese quelle di Lavoro e Formazione.

A Ninni Cutaia sono state consegnate le deleghe per Cultura, Eventi, Personale e a Fiorella Zabatta Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali.

Maria Carmela Serluca ha avuto la delega all’Agricoltura.

Il Presidente Fico ha riservato per sé le materie della Sanità, del Bilancio, dei Fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

“Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta – ha dichiarato Fico -. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità”.

“Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo”, così ha concluso il Presidente Fico.