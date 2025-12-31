I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina continuano a prestare la loro opera a tutela dell’incolumità dei cittadini del Vallo di Diano ma spesso anche degli animali.

Questa mattina la squadra diretta dal Caposquadra Esperto Bruno Mangieri è stata allertata per portare in salvo due cagnolini caduti in un dirupo nel territorio di Pertosa.

Con non poca difficoltà i Vigili del Fuoco della caserma valdianese hanno raggiunto i due animali e sono riusciti a metterli in salvo, restituendoli poi alla proprietaria.

Una disavventura a lieto fine che testimonia ancora una volta l’impegno a 360° dei caschi rossi i quali si apprestano a vigilare sul territorio anche in occasione dei festeggiamenti di fine anno.