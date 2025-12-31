Il Comune di San Rufo ha attivato ieri un nuovo percorso rientrante nei servizi di tirocini GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori).

In tale ambito un gruppo di cittadini del comune saranno inquadrati nella manutenzione del verde e della manutenzione comunale, così da consentire un inserimento lavorativo.

Il progetto GOL, infatti, ha come scopo quello di avviare tirocini extracurriculari e di inclusione sociale per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo, l’acquisizione di competenze professionali e l’inclusione sociale e l’autonomia personale.

L’avviso è rivolto a disoccupati, beneficiari di ammortizzatori sociali, percettori di NASPI o DIS-COLL, beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, lavoratori fragili o vulnerabili, lavoratori con reddito molto basso.

“L’attenzione all’inclusione sociale e verso i giovani e il lavoro è una nostra priorità – spiega l’assessore Mariantonietta Aquino – Abbiamo immediatamente colto la possibilità di attivare tirocini di inclusione sociale attraverso il programma GOL entro la fine del 2025. Un ringraziamento alla squadra di dipendenti comunali, assistenti sociali e Centro per l’impiego di Sala Consilina con la quale abbiamo potuto attivare in tempi brevi il processo di inclusione sociale, valorizzazione e inserimento al lavoro di persone che erano fuori dal mercato di lavoro, costruendo così un ponte per il loro futuro. Con orgoglio affermo che siamo tra i primi Comuni del Vallo di Diano ad aver attivato la procedura in anticipo. Un in bocca al lupo ai ragazzi per il percorso non solo di lavoro, ma anche di collaborazione e socializzazione che affronteranno”.