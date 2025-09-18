A Sant’Arsenio sono in partenza i lavori di riqualificazione dell’archivio comunale intesi come un investimento per la valorizzazione storica e digitale.

“Sono cominciati i lavori all’archivio comunale di Sant’Arsenio. Si tratta di interventi importanti che riguardano la riorganizzazione, la ricatalogazione e la digitalizzazione dei documenti – dichiara il sindaco Donato Pica – Insomma, si rimette in funzione un archivio di grande valore per il nostro comune” .

“È un investimento corposo, pari a 45.000 euro, di cui una parte è coperta da un contributo concesso dalla Regione Campania – prosegue Pica – I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata, dotata di tutte le autorizzazioni di legge e prevedono nel giro di sei mesi la catalogazione, il riordino e la sistemazione di tutto il materiale che da molti anni giace nell’archivio corrente. Verrà inoltre creata una sezione dedicata all’archivio storico”.

Gli interventi prevedono l’applicazione di tecniche moderne e innovative: i locali saranno completamente svuotati, mentre i materiali cartacei saranno trasferiti presso una sede autorizzata e funzionale della ditta incaricata, che si occuperà dello scarto del materiale più datato e non più necessario, della cura e del miglioramento dei documenti da conservare e della catalogazione definitiva. E’ prevista anche la digitalizzazione che permetterà una consultazione e un accesso agli atti più agevole e organizzato.

“Questo è un adempimento fondamentale per ogni ente pubblico. Il percorso è stato condiviso con la Soprintendenza Archivistica della Campania, a cui abbiamo dato priorità e urgenza, perché questi lavori non potevano più essere rinviati – chiarisce il sindaco – Successivamente interverremo anche sulla biblioteca comunale. Grazie a un ulteriore contributo della Regione Campania e alla collaborazione con Scabec, la società partecipata regionale, installeremo al piano terra della Torre Civica postazioni informatiche che permetteranno ai cittadini di collegarsi direttamente con la Biblioteca Nazionale di Napoli, con la quale siamo convenzionati, e di consultare così tutti i testi disponibili”.

Un progetto strategico che punta alla tutela, valorizzazione e modernizzazione del patrimonio culturale e documentale di Sant’Arsenio.