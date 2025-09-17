Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale del Generale di Brigata Luca Mennitti, nuovo Comandante della Legione Carabinieri Basilicata.

L’incontro di questa mattina ha rappresentato un primo, importante momento di confronto per fare una fotografia della situazione della Basilicata sotto diversi profili, con particolare attenzione ai principali temi che interessano la provincia di Potenza: dal controllo coordinato del territorio alla sicurezza urbana, dal consolidamento della cultura della legalità alla prevenzione e contrasto della criminalità organizzata.

Tematiche, ha sottolineato il Prefetto Campanaro, che rappresentano il core business del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, luogo privilegiato dove si declina operativamente il solido e rodato rapporto con l’Arma dei Carabinieri e le altre Forze di Polizia.

Il Rappresentante del Governo ha, infine, voluto manifestare il proprio personale apprezzamento per lo straordinario e capillare lavoro svolto dai Carabinieri nel potentino.

“La vocazione istituzionale dell’Arma dei Carabinieri viene interpretata con consapevolezza e dedizioni da donne e uomini in divisa che, giorno dopo giorno, con la loro presenza ramificata sul territorio, contribuiscono a fortificare il rapporto di fiducia tra lo Stato ed i cittadini, rispondendo con tempestività ai bisogni e alle istanze delle comunità. Con il Generale Mennitti abbiamo condiviso l’intento di proseguire sulla strada della più stretta ed operosa sinergia istituzionale. A lui rivolgo, quindi, i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo e delicato incarico in terra lucana. Colgo ancora una volta, poi, l’occasione per esprimere la mia personale gratitudine al Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, chiamato a dirigere il Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, per il prezioso lavoro svolto e per i tanti risultati raggiunti in questi due anni in Basilicata” le parole del Prefetto Campanaro a fine visita.