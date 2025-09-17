Gli auguri del sindaco di Teggiano Michele Di Candia agli studenti, agli insegnanti e ai genitori per il nuovo anno scolastico
In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico il sindaco di Teggiano Michele Di Candia ha fatto giungere il suo messaggio di auguri agli studenti, agli insegnanti e ai genitori.
Cari Studenti, Cari Insegnanti, Cari Genitori,
con l’avvio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale di Teggiano, a ciascuno di voi il mio più sincero augurio di buon lavoro e di serenità. La scuola rappresenta una delle istituzioni più importanti della nostra comunità: è il luogo in cui ci si forma e ci si accultura, dove si costruiscono le basi per il futuro delle nuove generazioni e, con esse, della società intera.
A voi, care studentesse e cari studenti di ogni ordine e grado, dagli Asili alle Scuole Elementari, delle Medie alle Superiori, rivolgo l’invito a vivere quest’anno con entusiasmo, curiosità e passione, perché ogni giorno in classe è un passo in avanti verso la vostra crescita personale e civile.
Un pensiero particolare va agli insegnanti che con dedizione e professionalità guidano i nostri ragazzi, alle famiglie che li accompagnano con amore e a tutto il personale scolastico che con il proprio lavoro contribuisce a rendere la scuola un luogo vivo e accogliente.
Abbiamo sempre sentito la scuola come una parte integrante e fondamentale della vita della nostra comunità. In questi anni abbiamo cercato di essere vicini alle esigenze degli istituti, degli studenti e di chi lavora nella scuola, consapevoli che ogni investimento in questo settore è un investimento nel futuro di Teggiano.
Che questo anno scolastico possa essere per tutti un cammino ricco di scoperte, esperienze e soddisfazioni, capace di donare nuove opportunità e di far crescere la nostra comunità nella conoscenza e nei valori condivisi.
Con affetto e vicinanza, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, vi auguro un anno pieno di sorprese positive e di traguardi raggiunti.
Un caro saluto a tutti.