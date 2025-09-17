In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico il sindaco di Teggiano Michele Di Candia ha fatto giungere il suo messaggio di auguri agli studenti, agli insegnanti e ai genitori.

Cari Studenti, Cari Insegnanti, Cari Genitori,

con l’avvio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale di Teggiano, a ciascuno di voi il mio più sincero augurio di buon lavoro e di serenità. La scuola rappresenta una delle istituzioni più importanti della nostra comunità: è il luogo in cui ci si forma e ci si accultura, dove si costruiscono le basi per il futuro delle nuove generazioni e, con esse, della società intera.

A voi, care studentesse e cari studenti di ogni ordine e grado, dagli Asili alle Scuole Elementari, delle Medie alle Superiori, rivolgo l’invito a vivere quest’anno con entusiasmo, curiosità e passione, perché ogni giorno in classe è un passo in avanti verso la vostra crescita personale e civile.

Un pensiero particolare va agli insegnanti che con dedizione e professionalità guidano i nostri ragazzi, alle famiglie che li accompagnano con amore e a tutto il personale scolastico che con il proprio lavoro contribuisce a rendere la scuola un luogo vivo e accogliente.

Abbiamo sempre sentito la scuola come una parte integrante e fondamentale della vita della nostra comunità. In questi anni abbiamo cercato di essere vicini alle esigenze degli istituti, degli studenti e di chi lavora nella scuola, consapevoli che ogni investimento in questo settore è un investimento nel futuro di Teggiano.

Che questo anno scolastico possa essere per tutti un cammino ricco di scoperte, esperienze e soddisfazioni, capace di donare nuove opportunità e di far crescere la nostra comunità nella conoscenza e nei valori condivisi.

Con affetto e vicinanza, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, vi auguro un anno pieno di sorprese positive e di traguardi raggiunti.

Un caro saluto a tutti.