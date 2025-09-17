Attimi di tensione ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia.

Un 75enne pregiudicato di Olevano sul Tusciano, giunto in ospedale con la moglie, ha iniziato ad inveire contro medici e personale sanitario. Alla base, infatti, la presunta mancata attenzione del caso alla moglie, giunta in ospedale in codice verde.

L’uomo, dopo essere stato redarguito anche dalle guardie giurate, ha continuato nel minacciare pesantemente i presenti chiedendo cure immediate per sua moglie. Sul posto si è così richiesto l’immediato intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele.

La presenza delle Forze dell’Ordine non ha fatto desistere il 75enne dal suo intento aggressivo, che ha inoltre colpito un poliziotto. L’agente ha riportato lievi contusioni curate al Pronto Soccorso.

L’uomo è stato arrestato e posto alla misura dei domiciliari.

Questa mattina il giudizio per direttissima per la convalida dell’arresto dinanzi al giudice che ha disposto per il 75enne l’obbligo di presentazione dinanzi alla Polizia Giudiziaria.