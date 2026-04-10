Il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano ha recentemente ampliato il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione fornito dalla società Leonardo S.p.A., l’AW169.

Il velivolo, bimotore multiruolo caratterizzato da avanzate soluzioni tecnologiche, rappresenta un significativo passo avanti per la componente aerea dell’Arma dei Carabinieri, in particolare per il 7° Nucleo che è attivamente coinvolto nel processo di transizione dalla precedente linea, l’AW109 Nexus, in servizio dagli anni 2000.

L’AW169 è concepito come altamente innovativo, dotato di avanzati sistemi avionici progettati per ridurre il carico di lavoro degli equipaggi con conseguente miglioramento della loro “situational awereness”. Ciò contribuisce significativamente alla sicurezza del volo e all’efficienza operativa.

La versatilità del velivolo, anche grazie al suo sistema di carrello a pattino fisso, consente atterraggi anche in luoghi impervi, facilitando missioni a supporto dei Reparti speciali.

L’elicottero avrà un ampio campo d’impiego, fornendo supporto all’Arma territoriale, all’Arma Forestale e ai Reparti speciali per il controllo del territorio e la lotta alla criminalità organizzata. Troverà inoltre impiego anche nel contrasto ai reati ambientali, nelle missioni di trasporto, ricerca e soccorso in mare e su terra e nel monitoraggio di obiettivi sensibili.