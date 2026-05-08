“Grazie per esservi presi cura di mio marito“.

Un ringraziamento sincero è quello che la signora Aurora, originaria di Napoli ma residente a San Rufo, rivolge ai sanitari dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

“Mio marito è arrivato in condizioni molto gravi al pronto soccorso e, dopo le prime cure, è stato trasferito nel reparto di Geriatria – spiega – Tutti i giorni i medici mi hanno supportata e dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: sono stati molto umani. Il Direttore del reparto Maddaluni, i medici, gli infermieri e gli Oss sono stati tutti molti bravi, compreso la dottoressa Sicari che si è battuta per fargli fare un‘indagine strumentale”.

L’uomo soffre di una malattia neurodegenerativa. “Hanno fatto tutto quello che potevano fare per la sua malattia – continua – hanno fatto il massimo”. La signora Aurora ha voluto ringraziare anche il Direttore Sanitario Mandia.

La gentilezza e il sapersi prendere cura dei pazienti e delle loro famiglie che inevitabilmente vivono momenti di difficoltà vanno oltre le semplici competenze e sono qualità che a volte non vengono riconosciute.