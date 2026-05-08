Farmacia 3.0: come trattare la stitichezza con la fitoterapia – a cura del dott. Alberto Di Muria
“Dottore, io in bagno ci vado… ma non mi sento mai davvero leggero”.
Quando sento questa frase, so già che non è una questione di frequenza.
Molti pensano che la stitichezza significhi non evacuare per giorni. In realtà esiste una forma più comune: si va in bagno, ma non ci si sente svuotati.
Questo comporta tre conseguenze:
- Aumenta la fermentazione: più tempo, più gas, più gonfiore
- Peggiora l’assorbimento: meno nutrienti, meno energia
- Rallenta il sistema: pesantezza, mente meno lucida
Un mio cliente di circa 50 anni mi disse: “Non ho niente… ma non sto bene.”
Evacuava quasi ogni giorno, ma si sentiva sempre pieno. Abbiamo lavorato sulla qualità dello svuotamento, non sulla frequenza.
Intervento pratico:
– Magnesio (nelle forme giuste) per stimolare la motilità.
– Fibre solubili (psillio) per aumentare il volume senza irritare.
– Fitoterapia lenitiva (malva, aloe) per la mucosa.
– Probiotici mirati quando c’è disbiosi.
Dopo qualche settimana: “Mi sento più leggero… anche di testa”.
Non devi andare di più. Devi svuotarti meglio. Se ti senti pieno, gonfio, rallentato, non aspettare.
Passa in farmacia: capire il tuo intestino cambia tutto.