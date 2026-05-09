Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato V.A., indagato per truffa aggravata e furto con strappo nei confronti di un’anziana.

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria la vittima sarebbe stata inizialmente contattata al telefono da un finto finanziere. Questi ha tentato di convincerla di consegnare ad un presunto delegato del Tribunale monili in oro per il valore di 40mila euro, necessari, nella finzione della truffa, per scagionare il figlio dell’anziana finito in carcere.

I Carabinieri, a seguito di una tempestiva segnalazione, sono prontamente intervenuti fermando l’uomo che, nel frattempo, era andato a casa della malcapitata.

Nel tentativo di allontanarsi rapidamente alla vista dei militari, l’uomo ha strappato dalle mani della vittima la borsa contenente valori di vario tipo.