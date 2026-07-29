Vibonati e il Museo Logos protagonisti questa mattina a “Italia A/R” su Rai1.

Il noto programma televisivo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11:30 ed è condotto da Vittorio Brumotti che attraversa le coste e i borghi italiani a bordo di un camper e in sella alla sua mountain bike, insieme al suo cane Patricio.

Il ciclista acrobatico e volto noto del piccolo schermo, dopo essere stato in giro nel piccolo paese per scoprirne le caratteristiche e le bellezze, ha portato i telespettatori in un viaggio unico all’interno del Museo Logos, ideato e realizzato grazie alla lungimiranza dell’imprenditore teggianese Carmine Cardinale, con il responsabile Francesco Cernicchiaro.

Il Museo, ospitato nell’antico convento dedicato a San Francesco di Paola, racchiude 40 anni di opere di uno scultore di Scafati e racconta in 27 sale 2500 anni di storia dall’antica Roma ai giorni nostri con scenografie immersive e statue semoventi realizzate a mano.

Come spiegato dal responsabile, l’obiettivo è far immergere il visitatore all’interno di un racconto in continua evoluzione e la particolarità del Museo è il movimento: ogni statua è azionata dal motore indipendente. Il viaggio nel tempo racconta anche i principali episodi della vita di Gesù: la nascita, i miracoli e la Passione. Invece le scene di vita quotidiana e gli antichi mestieri richiamano la storia di Vibonati e del Cilento, ad esempio accanto alla bottega di Giuseppe compaiono i ciabattini e gli artigiani della lavorazione della pelle: il paese fino agli anni ’60 era conosciuto come “piccola America” per la presenza di oltre 20 concerie e per la prosperità economica.

La sala più spettacolare è quella del mercato animata da oltre 75 statue ma la sua particolarità è il percorso dell’acqua che l’attraversa per oltre 6 metri.

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