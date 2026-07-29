“Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamenti con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto ‘vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento’, stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta”.

E’ quanto sottolineato da Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio spiega il motivo dell’aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio.

“Nessuna ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio, e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento”.

Così sono previsti diversi collegamenti e a partire da oggi con i pullman delle Autolinee Curcio sarà possibile ammirare Emma Marrone che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre il Jova Summer Party, del grande Lorenzo Jovanotti, arriva all’Ippodromo di Agnano a Napoli con tutta l’energia travolgente.

E ancora: la musica dei Negramaro incontra il fascino senza tempo della Reggia di Caserta. Il 4 settembre si potrà vivere una notte magica in una delle location più belle d’Italia così come Il 21 settembre quando Giorgia porterà il suo tour in un Patrimonio UNESCO: la Reggia di Caserta. Infine sono previste due sere con Pitti Pizza a Salerno.

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