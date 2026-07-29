Venerdì 31 luglio alle ore 18.30, presso il Centro Diurno Colibrì di Caggiano, andrà in scena “Pigliati ‘na cosa!”, lo spettacolo di fine anno realizzato dagli ospiti del centro con la partecipazione speciale di Daniele Pugliese, il “Temerario” di Casa Surace.

Una tavola apparecchiata, una famiglia che si riunisce e il piacere di stare insieme. È da un gesto semplice e profondamente umano, quello di invitare qualcuno a sedersi e condividere un pasto, che prende vita uno spettacolo capace di raccontare molto più di una storia.

“Pigliati ‘na cosa!” non è soltanto una rappresentazione teatrale. È il racconto della quotidianità del Centro Diurno Colibrì. Ogni scena nasce dalle esperienze vissute ogni giorno dagli ospiti del centro: i gesti, le relazioni, i sorrisi, le piccole conquiste, le passioni e le caratteristiche che rendono ogni persona unica.

Attraverso il linguaggio del teatro, della musica e della comicità, gli ospiti del Colibrì mostrano come la normalità possa trasformarsi in occasione di incontro, creatività e partecipazione. La routine quotidiana diventa così un’esperienza artistica condivisa, nella quale ogni piccolo passo rappresenta un traguardo importante.

Lo spettacolo è il risultato di un percorso costruito durante l’anno insieme agli operatori del Centro Diurno, alle famiglie e a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono a fare del Colibrì una comunità fondata sull’ascolto, sulle relazioni e sulla valorizzazione delle capacità di ciascuno.

La presenza di Daniele Pugliese arricchirà ulteriormente una serata che vuole essere soprattutto una festa aperta alla comunità, nel segno della convivialità e della condivisione. L’invito è rivolto a tutti i cittadini.

Perché, come ricorda anche il titolo dello spettacolo, davanti a una tavola c’è sempre spazio per qualcuno in più.