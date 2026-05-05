Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha incontrato oggi a Roma il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Al centro del colloquio, definito dal Ministro cordiale e proficuo, la definizione di strategie congiunte su due pilastri fondamentali per l’agenda di crescita del Governo: il rafforzamento dell’export e la valorizzazione del comparto energetico lucano.

Tajani ha ribadito l’impegno della Farnesina nel sostenere il tessuto produttivo della Basilicata, offrendo strumenti concreti di promozione e accompagnamento sui mercati esteri. L’obiettivo è permettere alle eccellenze lucane di competere globalmente attraverso una rete di supporto sempre più capillare.

In quest’ottica ha annunciato un importante appuntamento istituzionale, la Conferenza sull’Export dedicata alle regioni del Sud in programma a giugno a Bari. L’iniziativa rappresenterà un momento di sintesi tra Governo e Regioni per potenziare il “Sistema Italia” partendo dalle risorse del Mezzogiorno.

“Lavoriamo a stretto contatto con i territori – ha detto Tajani – con l’obiettivo di promuovere sviluppo industriale, crescita e competitività anche per far fronte alle attuali crisi internazionali”.