Latitante ricercato dal 2025 arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza
Dopo una complessa attività di Polizia Giudiziaria coordinata dalla DDA di Potenza i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del capoluogo lucano hanno localizzato e arrestato un latitante ricercato da gennaio dell’anno scorso.
L’operazione, condotta a Foggia, ha visto l’impiego del GIS (Gruppo di Intervento Speciale) e dei Reparti Territoriali dell’Arma a supporto della fase esecutiva.
L’intervento, frutto di una meticolosa pianificazione che ha permesso di precludere ogni via di fuga al latitante, ha assicurato il ricercato alla giustizia in totale sicurezza, coronando un’articolata attività d’intelligence sviluppata nel corso degli ultimi mesi dagli uomini dell’Arma.
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