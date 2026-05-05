Dopo 2 anni resta senza nome un cadavere scoperto ad Albanella. Sarà seppellito nel Cimitero del paese
E’ rimasto senza identità il cadavere che nel febbraio del 2024 fu ritrovato in località Vuccolo Cappasanta, un’area rurale a Matinella di Albanella.
Il corpo fu scoperto appeso al ramo di un albero e in avanzato stato di decomposizione, in una zona raggiungibile attraverso un sentiero sterrato.
I Carabinieri della Compagnia di Agropoli avviarono le indagini per chiarire come mai la persona senza vita si trovasse in quel luogo e per risalire alla sua identità, purtroppo mai venuta alla luce.
Dal 19 aprile 2024 la salma senza nome si trova presso l’ospedale di Battipaglia e il 25 luglio dello scorso anno è stato acquisito il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria che autorizza il trasporto e la sepoltura nel cimitero comunale di Albanella.
Sarà dunque il Comune a farsi carico delle spese di sepoltura di una persona per la quale si è reso difficile, visto l’avanzato stato di decomposizione, stabilire con precisione anche il sesso.