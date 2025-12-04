La Polizia di Stato di Salerno ha salvato la vita di un cane smarrito in autostrada.

Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli è tempestivamente intervenuta sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Battipaglia e Eboli, densamente trafficata in orario mattutino, per la segnalazione giunta da numerosi automobilisti di un cane che vagava sulla carreggiata mentre correva spaesato tra i veicoli, costringendo i conducenti a porre in essere brusche frenate e sterzate repentine, manovre molto pericolose per cercare di non investirlo.

Gli agenti, adottando le procedure di sicurezza previste dalle linee guida per i servizi di Polizia Stradale, mediante i segnali visivi e il segnalamento manuale, hanno rallentato il traffico e raggiunto con cautela l’animale, riuscendo a metterlo in salvo. La bestiola era molto spaventata e infastidita dal rombo dei motori.

Attraverso la lettura del microchip, effettuata da personale veterinario, gli operatori di Polizia sono riusciti a risalire al proprietario dell’animale, al quale il cane è stato regolarmente riaffidato.

L’episodio, conclusosi con un lieto fine, dimostra che la Polizia Stradale è sempre pronta ad aiutare anche quando ad aver bisogno di aiuto è un amico a quattro zampe.