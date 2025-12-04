Cane vaga impaurito tra i veicoli sull’A2. Salvato dalla Sottosezione Polizia Stradale di Eboli
La Polizia di Stato di Salerno ha salvato la vita di un cane smarrito in autostrada.
Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli è tempestivamente intervenuta sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Battipaglia e Eboli, densamente trafficata in orario mattutino, per la segnalazione giunta da numerosi automobilisti di un cane che vagava sulla carreggiata mentre correva spaesato tra i veicoli, costringendo i conducenti a porre in essere brusche frenate e sterzate repentine, manovre molto pericolose per cercare di non investirlo.
Gli agenti, adottando le procedure di sicurezza previste dalle linee guida per i servizi di Polizia Stradale, mediante i segnali visivi e il segnalamento manuale, hanno rallentato il traffico e raggiunto con cautela l’animale, riuscendo a metterlo in salvo. La bestiola era molto spaventata e infastidita dal rombo dei motori.
Attraverso la lettura del microchip, effettuata da personale veterinario, gli operatori di Polizia sono riusciti a risalire al proprietario dell’animale, al quale il cane è stato regolarmente riaffidato.
L’episodio, conclusosi con un lieto fine, dimostra che la Polizia Stradale è sempre pronta ad aiutare anche quando ad aver bisogno di aiuto è un amico a quattro zampe.