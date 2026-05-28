I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due donne di 42 e 32 anni, provenienti da Agropoli e già note alle Forze dell’Ordine, ritenute responsabili di furto aggravato in concorso perpetrato ai danni di una gioielleria del posto.

Le due, entrate come normali clienti all’interno dell’attività situata nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola, dopo aver fatto distrarre il titolare sono riuscite a sottrarre con destrezza diversi monili in oro per un valore complessivo di circa 2000 euro.

Del furto si sono accorti altri collaboratori del titolare dell’attività commerciale, i quali hanno provveduto ad allertare i militari dell’Arma. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri di Terontola e Camucia, i quali hanno bloccato le due donne e restituito la refurtiva al legittimo proprietario.

Nel corso dei successivi accertamenti è emerso che le due donne, in trasferta dalla provincia di Salerno, avevano commesso furti in varie regioni d’Italia.

Portate presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cortona sono a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo aretino che sta conducendo ulteriori indagini per accertare se abbiano commesso altri colpi nel territorio della provincia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

La comunicazione è fatta nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.