Agli Istituti Athena di Teggiano prende il via il corso OPI dedicato al mondo dell’infanzia
Ultimi posti disponibili per il Corso Operatore dell’Infanzia presso Athena Istituti.
Stanno per chiudersi le iscrizioni al Corso di Operatore dell’Infanzia: approfitta subito degli ultimi posti prenotabili e inizia il tuo percorso professionale nel mondo dell’educazione e dell’assistenza ai bambini!
- Durata del corso: 300 ore
- Modalità: totalmente online — studia dove e quando vuoi, con la massima flessibilità
- Ente di formazione: Athena Istituti
- Valido per le graduatorie ATA: il corso attribuisce +1 punto per il profilo di Collaboratore Scolastico
Il corso fornisce solide competenze teoriche e pratiche per lavorare in asili nido, scuole dell’infanzia, ludoteche e strutture educative per la prima infanzia.
Un’opportunità concreta per chi desidera lavorare a contatto con i bambini e arricchire il proprio curriculum anche nel settore scolastico.
Per informazioni e iscrizioni: 327 914 9046
Affrettati! I posti sono limitati e le iscrizioni chiuderanno a breve.
“Athena Istituti – Formiamo il tuo futuro”.
