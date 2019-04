Il Liceo Scientifico del “Leto” di Teggiano incontra il prof. Giuseppe Conti dell’Università di Firenze

Docente d’eccezione, questa mattina, per gli studenti del Liceo Scientifico del “Pomponio Leto” di Teggiano che hanno incontrato Giuseppe Conti, Professore associato di Analisi Matematica presso l’Università degli Studi di Firenze.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di Analisi Funzionale su riviste internazionali, di libri di testo per l’università e di testi di matematica per la scuola superiore e per l’università, il prof. Conti è stato accolto alla scuola superiore di Teggiano dal Dirigente Scolastico Rocco Colombo e dai docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica e del Liceo Artistico. Il Professore Conti, infatti, si interessa anche di applicazioni della matematica all’arte, alla musica, alla natura e all’architettura.

Ospite d’eccezione anche il presidente della Comunità Montana del Vallo di Diano Raffaele Accetta.

Al termine dell’incontro è stato consegnato dal Dirigente Rocco Colombo e dal prof. Germano Torresi nelle mani del prof. Conti un lavoro degli studenti del Liceo Artistico, consistente in un acquerello, rappresentante un particolare della Certosa di San Lorenzo di Padula, ed una maschera in terracotta.

“Studenti straordinari – ha detto, a conclusione del suo intervento, il prof. Conti – Una delle più belle scuola che finora ho visitato in Italia“.

– redazione –