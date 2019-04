Cisl Salerno. Al via il progetto “Sindacare”, ufficio che offre assistenza legale gratuita ai lavoratori

E’ stato presentato, presso la sede della Cisl Salerno, lo sportello “Sindacare“, progetto che si occuperà delle vertenze individuali dei lavoratori salernitani.

Sarà offerta assistenza sindacale e consulenza sui contratti individuali, la normativa e le evoluzioni del mercato del lavoro.

“Questa forma di tutela si estende anche ai casi in cui si dovessero presentare sul posto di lavoro delle situazioni che danneggino il lavoratore, violandone i diritti, fino a sfociare in vere e proprie controversie legali – ha detto Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl Salerno – Andiamo a rafforzare un nostro storico servizio. Purtroppo, ci sono ancora imprenditori che non rispettano le regole e vogliamo aiutare chi si trova in difficoltà“.

Il servizio è rivolto ai dipendenti pubblici e privati con rapporto di lavoro subordinato, con un impiego regolato dai contratti collettivi nazionali, ai lavoratori atipici, i precari, i collaboratori e tutti coloro che operano sulla base di un contratto individuale.

“Massima attenzione sarà rivolta anche ai lavoratori che non hanno avuto la regolarizzazione del loro rapporto di lavoro e a coloro che operano sulla base di un contratto individuale, vale a dire che non sono dipendenti e, quindi, non godono delle tutele proprie dei contratti collettivi nazionali – hanno riferito il responsabile Vincenzo Brancaglione e l’operatrice Tonia Perillo – La crisi ha purtroppo aumentato i casi specifici di vertenze e con questo sportello proveremo a dare un valido sostegno per rafforzare un’opera che da anni la Cisl porta avanti“.

– Paola Federico –