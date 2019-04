“Appuntamento con l’Ambiente” a Policastro. Giovani e volontari ripuliscono la spiaggia dai rifiuti

Ieri a Policastro Bussentino si è svolta la manifestazione “Appuntamento con l’Ambiente” in collaborazione con tutte le associazioni e le istituzioni presenti sul territorio in occasione della Giornata mondiale della Terra, manifestazione promossa dalle Nazioni Unite ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, in sintonia con l’affermazione della “Green Generation” che guarda ad un futuro libero dall’energia da combustibili fossili in favore di fonti rinnovabili, alla responsabilizzazione individuale verso un consumo sostenibile, allo sviluppo di una green economy e ad un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali.

“Oggi proponiamo principalmente una formazione dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Santa Marina-Policastro – ha spiegato in apertura della manifestazione Annalisa Croccia, assessore del Comune di Santa Marina – che porteranno nel futuro l’equilibrio nella natura e nell’ambiente. Per pulire la spiaggia di Policastro si sono prestati tutti gli operai del Comune, la Protezione Civile, i ragazzi del Servizio Civile e l’associazione Fare Verde Gruppo Locale Cilento”.

“Oggi è una giornata importante – ha sottolineato il sindaco Giovanni Fortunato – perché noi genitori, noi istituzioni, noi adulti abbiamo il dovere di restituire ai nostri figli un ambiente salutare, con una natura incontaminata. Abbiamo il dovere di rimediare agli errori commessi in passato con l’ambiente, partendo proprio dai bambini, dalle nuove generazioni, sensibilizzandoli verso le tematiche ambientali, in modo che in futuro possono avere una maggiore attenzione e rimediare agli sbagli commessi dalle generazioni passate. Voglio ringraziare la Dirigente Maria De Biase per la partecipazione e per la grande sensibilità e l’impegno verso questo tema, gli insegnanti, i rappresentanti ed i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Policastro-Santa Marina, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, la Protezione Civile Gruppo Lucano, Fare Verde Gruppo Locale Cilento, l’Oratorio San Domenico Savio, la Pro Loco Buxentum, i ragazzi del Servizio Civile, gli operai e i collaboratori, gli organi di stampa e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata”.

– Chiara Di Miele –