Il Presidente della Regione Campania Fico incontra il Presidente della Regione Basilicata Bardi
Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.
L’incontro, avvenuto in un clima cordiale, ha costituito l’occasione per un confronto sui principali temi di interesse comune dei due territori regionali e per il rafforzamento del dialogo tra le istituzioni.
Bardi ha ringraziato Fico per l’ospitalità sottolineando l’importanza di condividere sinergie con le regioni confinanti nell’ottica di sviluppo dei territori.