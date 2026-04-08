Furto nella notte a Capaccio.

I ladri sono entrati in azione approfittando del buio e facendo un buco in una parete sono riusciti ad introdursi in un liceo situato in via Magna Graecia.

Una volta nella struttura sono riusciti a portare via il denaro contenuto all’interno dei distributori e i computer utilizzati per le attività didattiche.

Alla scoperta dell’accaduto sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini del caso nel tentativo di risalire ai responsabili.