Ladri fanno un buco nella parete di un liceo a Capaccio. Rubati i soldi dai distributori e computer
Furto nella notte a Capaccio.
I ladri sono entrati in azione approfittando del buio e facendo un buco in una parete sono riusciti ad introdursi in un liceo situato in via Magna Graecia.
Una volta nella struttura sono riusciti a portare via il denaro contenuto all’interno dei distributori e i computer utilizzati per le attività didattiche.
Alla scoperta dell’accaduto sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini del caso nel tentativo di risalire ai responsabili.