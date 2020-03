Il Gruppo di Protezione Civile FATA Onlus di San Pietro al Tanagro a lavoro nell’emergenza Coronavirus

I volontari del Gruppo di Protezione Civile FATA Onlus di San Pietro al Tanagro da giorni sono operativi a supporto delle Amministrazioni rispondendo alle chiamate dei cittadini che hanno bisogno di alimenti e medicinali in questa emergenza da Coronavirus.

Oltre all’attivazione del COC comunale a San Pietro al Tanagro, hanno anche dato la propria disponibilità alla SORU Regione Campania per sostenere i paesi che rientrano nella “Zona Rossa”.

Il neo presidente di FATA Onlus, Nino D’Amico, spiega che l’impegno dei volontari è assiduo su turnazioni. “Coprire due comuni non è semplice per un’associazione che ha pochi mezzi – afferma – ma l’esperienza ci dà la forza di fare il nostro dovere. Un grazie va davvero a tutti i volontari, alle associazioni del nostro territorio, in particolare a quelle che danno tanto con poco“.

“E’ un momento in cui si deve dare tutto ciò che si può – continua D’Amico – e in prima linea ci sono i volontari di Protezione Civile. In tutto il nostro territorio nuclei comunali e associazioni sono stati chiamati ad aiutare le Amministrazioni comunali in questa grande emergenza sanitaria. Anche nei comuni di San Pietro al Tanagro e San Rufo i volontari di FATA Onlus sono di supporto alle Amministrazioni“.

– Chiara Di Miele –