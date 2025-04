Il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale Carabinieri “OGADEN” con sede a Napoli e competenza sulle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha incontrato il personale del Comando Legione Carabinieri “Basilicata” presso la caserma “Lucania” di Potenza.

Qui è stato accolto dal Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, Comandante della Legione, dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, da militari del Comando Legione, della Regione Carabinieri Forestale e dei reparti speciali dell’Arma, da una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

In occasione degli auguri per le prossime festività di Pasqua il Generale Minicucci ha espresso un particolare apprezzamento ai reparti dell’Arma sul territorio per i risultati conseguiti, auspicando che, con elevata abnegazione e professionalità, costituiscano stimolo per altri e più significativi traguardi.

Durante l’incontro con il personale ha ribadito l’importanza di testimoniare, con l’esempio e la consapevole prossimità alle esigenze della popolazione, i valori che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri, patrimonio da tramandare ai più giovani.