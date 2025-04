Ultimi posti disponibili per prendere parte al corso di Operatore Socio Assistenziale con gli Istituti Paritari Athena con sede a Teggiano.

Cogli ora l’opportunità di specializzarti in un settore in continua crescita. Se il tuo obiettivo è lavorare nell’ambito dell’assistenza alla persona questo corso rappresenta il primo passo verso una carriera solida e gratificante. Acquisirai le competenze necessarie per operare come Operatore Socio Assistenziale, una figura centrale nei servizi sanitari e sociali.

Il corso è gratuito e certificato grazie al Programma GOL della Regione Campania e offre reali prospettive occupazionali in ospedali, residenze per anziani, servizi domiciliari e altre realtà del settore.

I posti sono limitati, iscriviti subito per assicurarti l’accesso al corso e conseguire una formazione professionale qualificata, una certificazione riconosciuta e 1,5 punti ATA.

Per maggiori informazioni e per iscriversi telefonare al numero 327-9149046.

