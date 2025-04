Fiamme questo pomeriggio a Salerno in un’abitazione in via Madonna di Fatima.

Il fuoco sembra abbia interessato inizialmente la caldaia posizionata esternamente all’appartamento al quinto piano.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autoscala e con al seguito anche un’autobotte, ha evitato danni più gravi all’immobile e fatto sì che non ci siano stati feriti.

I caschi rossi, dopo gli opportuni rilievi del caso, dovranno valutare le effettive cause dell’incendio.