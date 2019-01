Il gatto delle nevi dei Vigili del Fuoco soccorre un uomo bloccato dalla neve in alta montagna a Picerno

Continuano ormai da giovedì notte gli interventi su tutto il territorio del Potentino per le persone in difficoltà e rimaste isolate a causa di una eccezionale nevicata che, in alcuni tratti del territorio, ha raggiunto altezze anche di un metro e cumuli di neve ben più consistenti.

Per far fronte all’emergenza, è dovuto intervenire anche il mezzo speciale dei Vigili del Fuoco, il gatto delle nevi, che ha operato sul territorio di Picerno per soccorrere una persona che da tre giorni era rinchiusa in casa con la febbre alta. Si tratta di un 50enne che è stato prelevato nella sua abitazione dai caschi rossi, che hanno raggiunto località Piano della Nevena, in alta montagna, per trasferire l’uomo in paese, distante diversi chilometri, e metterlo al sicuro.

L’uomo è stato così visitato dal medico di famiglia visto che era febbricitante ormai dai giorni e si trovava in una situazione di emergenza.

E’ solo uno dei tanti interventi che il mezzo speciale in dotazione al corpo ha effettuato in questi giorni nel Potentino, su disposizione del Prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro. Il mezzo ha soccorso anche, in alcuni casi, i soccorritori rimasti bloccati.

