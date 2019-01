Corpo di un uomo ritrovato senza vita vicino ad una pala eolica a Savoia di Lucania

Il corpo di V.T., ingegnere 55enne di Benevento, è stato ritrovato privo di vita nei pressi di una pala eolica situata in un terreno in località Piani di Mauro, nel territorio di Savoia di Lucania.

Il corpo dell’uomo era situato all’ingresso della cabina della pala eolica, la cui struttura raggiunge un’altezza di 45 metri. Sconosciute al momento le cause del decesso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 Basilicata Soccorso, sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, supportati dai militari della Compagnia di Potenza, e i Vigili del Fuoco.

La pala eolica era stata installata nuovamente dall’azienda che gestisce anche le altre nell’area, dopo che il 16 dicembre 2017 crollò al suolo a seguito della rottura dei tirafondi per il forte vento.

L’uomo, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella tarda serata di ieri, era il proprietario della pala eolica e non aveva dato più notizie da ieri mattina, quando era uscito di casa per recarsi sul posto a causa del mancato funzionamento della pala stessa. Non è ancora chiaro se è morto folgorato o per un malore. Su quanto accaduto sono stati avviate indagini da parte dei Carabinieri. La salma è stata condotta all’obitorio dell’ospedale “San Carlo” di Potenza in attesa dell’autopsia disposta dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Potenza.

