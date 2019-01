A Sanza l’associazione SApieNZA Onlus impegnata negli screening urologici e andrologici

Si è conclusa con un bilancio più che positivo la giornata di screening promossa nel weekend a Sanza dall’associazione SApieNZA Onlus.

24 visite complete di ecografia addominale e transrettale che hanno indagato le principali malattie urologiche ed andrologiche tra cui varicocele, ipertrofia prostatica e tumori urogenitali. “Stiamo portando avanti un intenso programma di prevenzione riguardante numerose branche specialistiche – fanno sapere dall’associazione – in quest’occasione in particolare desideriamo ringraziare l’urologo dottor Vincenzo Iuliano e l’infermiere Antonio Terranova che con entusiasmo, grande professionalità ed umanità hanno accolto il nostro invito e regalato ai cittadini questo importante appuntamento. La nostra attività di volontariato è rivolta a tutta la popolazione che ha difficoltà a recarsi presso gli studi specialistici per problematiche logistiche o economiche o semplicemente per trascuratezza. In queste giornate ci troviamo spesso davanti a situazioni di cure farmacologiche protratte oltretempo per mancanza di visite di controllo al momento stabilito. Si vede e si sente la solitudine di alcuni pazienti, per cui emerge nitida la necessità nel nostro comprensorio di avvicinare lo specialista al cittadino”.

L’associazione SApieNZA è stata fondata da circa un anno e, grazie alla preziosa collaborazione di stimati e generosi specialisti, ha portato avanti con determinazione diversi progetti di screening dermatologico, cardiologico, nutrizionistico, reumatologico e ortopedico per un totale di 359 visite a pazienti di età compresa tra i 3 mesi e i 94 anni.

“Siamo impegnati anche nella promozione di convegni a carattere medico plurispecialistico – affermano – i nostri progetti hanno già coinvolto le scuole del territorio anche nell’ambito della formazione sulle tecniche di primo soccorso attraverso corsi Bls-d che preparano alla corretta esecuzione del massaggio cardiaco e all’uso del defibribrillatore semiautomatico. Invitiamo i cittadini a seguire la nostra pagina Facebook dove inseriamo costantemente le nostre attività oltre a sollecitare tutti gli interessati a partecipare attivamente e collaborare con noi“.

– Chiara Di Miele –