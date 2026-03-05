Continua l’impegno del Gal in favore delle scuole del Vallo di Diano.

Questa mattina, infatti, alla presenza della Dirigente scolastica Antonella Vairo e del sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano, il Presidente del Gal Vallo di Diano Angela D’Alto ha consegnato nelle mani dei piccoli allievi dell’Istituto Comprensivo “G.Camera” di Sala Consilina attrezzature didattiche, consistenti in una serra idroponica, un microscopio e una centralina meteo, con l’obiettivo di offrire loro la possibilità di svolgere rilievi naturalistici, monitoraggio ambientale e comprendere l’innovazione nelle pratiche agricole rurali e agricoltura sostenibile.

“Sostenere queste iniziative mirate allo sviluppo sostenibile – ha riferito la presidente del Gal Vallo di Diano Angela D’Alto – rappresenta per tutti noi una priorità assoluta. Questa mattina abbiamo dotato i plessi della scuola primaria dell’Istituto ‘Camera’ di Sala Consilina di questi importanti strumenti didattici e voglio cogliere l’occasione per ringraziare la Dirigente scolastica Antonella Vairo per l’accoglienza riservataci e per aver saputo cogliere al volo questa opportunità”.

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche dalla Dirigente Scolastica Antonella Vairo nei confronti del Gal Vallo di Diano.

“Ringrazio particolarmente la Presidente Angela D’Alto per averci individuato come destinatari di questi importanti strumenti didattici- ha riferito la Preside Vairo – Grazie a questi strumenti, infatti, i nostri alunni potranno intraprendere un percorso scolastico che sarà fondamentale per avere adulti consapevoli per la cura del nostro pianeta”.