Venerdì 13 marzo alle 18.30 si terrà un incontro a Monte San Giacomo per discutere del referendum Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

A Palazzo Marone affronteranno l’argomento il Rettore e Professore Emerito Pino Acocella e l’Avvocato Tino Iannuzzi, già Deputato della Repubblica. I due garantiranno un contraddittorio di alto profilo, rispettoso, dialogante e senza vuoti slogan.

“Abbiamo deciso, come Amministrazione comunale, di promuovere un incontro dibattito con un format semplice ed efficace: un sostenitore del Sì e uno del No entreranno nel merito del quesito referendario, confrontandosi ed esponendo le proprie ragioni – ha spiegato la sindaca Angela D’Alto -. Crediamo che sia dovere di un’Amministrazione promuovere in ogni modo la cittadinanza attiva e favorire la partecipazione consapevole a qualsiasi momento elettorale”.

L’incontro ha l’obiettivo di argomentare le ragioni del Sì e del No per garantire un voto informato e democratico. Il confronto permetterà di analizzare le diverse posizioni, comprendendo i potenziali impatti delle riforme e combattendo la disinformazione.