Il fuoco mette in ginocchio Salerno. In fiamme Monte Stella, Masso della Signora e Sala Abbagnano

Diversi incendi hanno lambito ieri le colline di Salerno. Monte Stella, Masso della Signora e Sala Abbagnano dal pomeriggio sono stati preda delle fiamme e i Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte.

Le squadre dei caschi rossi hanno messo in sicurezza il territorio. Tra gli altri, sul posto, anche i volontari dell‘associazione “Le colline di Salerno” per monitorare la situazione in costante contatto con la struttura comunale di Protezione Civile.

Non è esclusa la pista dolosa. Ieri sera è stata chiusa temporaneamente via Panoramica. Gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, insieme ai volontari di Protezione Civile, erano presenti sul posto per ridurre quanto più possibile i disagi.

– Chiara Di Miele –