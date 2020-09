Scuola Media Sant’Arsenio.Pica:”Disponibile a un confronto con famiglie e Consiglio di San Pietro al Tanagro”

Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, interviene nuovamente sulla vicenda che da settimane sta tenendo banco riguardo alla Scuola Media e alla sezione distaccata di San Pietro al Tanagro.

“In merito alle continue notizie diffuse sulla vicenda – dichiara Pica – si precisa per l’ennesima volta che i fatti così come rappresentati non rispondono affatto alla verità“.

Ricordiamo che tutto ha avuto inizio da una delibera di Giunta del Comune di San Pietro al Tanagro che richiedeva l’istituzione di una sezione distaccata. In seguito sono state diverse le polemiche e le lamentele sollevate soprattutto da alcuni genitori di Sant’Arsenio.

“Poiché la vicenda sta assumendo toni propagandistici da campagna elettorale, come si evince dalle solite cattiverie della rete – prosegue Pica – il sottoscritto comunica che è disponibile in qualsiasi momento ad un confronto pubblico con le famiglie e con il Consiglio comunale di San Pietro al Tanagro“.

– Chiara Di Miele –