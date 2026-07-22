Sbarcherà a Salerno la nave dell’Ong Open Arms che nella notte, intorno alle 4, ha salvato sei migranti somali, tra cui due minori non accompagnati.

I sei erano a bordo di un piccolo gommone nelle acque del Mediterraneo. Dopo il salvataggio Open Arms ha fatto richiesta per l’assegnazione di un porto sicuro e le autorità competenti hanno indicato il porto di Salerno, dove la nave arriverà venerdì 24 luglio.

“L’assegnazione di Salerno come porto di sbarco – afferma la Ong – è l’ennesima applicazione della misura governativa dei porti lontani. Una disposizione che costringe le navi delle Ong a navigare per giorni verso porti distanti dalle zone di soccorso, sottraendole al pattugliamento del Mediterraneo Centrale e riducendo la capacità di risposta a nuove emergenze”.

Open Arms continua a considerarla “ingiustificata sul piano umanitario e controproducente su quello operativo”.