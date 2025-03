Oggi l’Aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino ha ospitato un importante momento di confronto e riflessione su autoimprenditorialità e opportunità lavorative per le donne.

La Banca Monte Pruno, molto sensibile a queste dinamiche, e rappresentata dal Direttore Generale Cono Federico, ha preso parte all’evento organizzato dal Centro per l’Impiego di Mercato San Severino e dal Comune di Mercato San Severino.

L’incontro “Le Donne: motore e risorsa della nostra società” ha esplorato, attraverso qualificati interventi, i temi legati all’autoimprenditorialità e alle opportunità lavorative per le donne, in un contesto economico in continua evoluzione con un focus specifico sulla Valle dell’Irno.

Nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di esperti, amministratori, rappresentanti di Enti e professionisti del settore, il Direttore Generale Federico ha condiviso le strategie operative della Banca Monte Pruno e l’importanza di promuovere un ambiente lavorativo inclusivo, che consenta alle donne di emergere e di accedere nel mondo dell’imprenditoria e delle professioni a parità di condizioni.

Il Direttore Federico ha, altresì, sottolineato come la Banca Monte Pruno sia fortemente impegnata nel supportare anche l’imprenditorialità femminile, con politiche di credito e servizi pensati per rispondere alle esigenze specifiche delle donne che intraprendono un’attività.

Con l’occasione il Direttore Generale Cono Federico ha annunciato come l’istituto di credito cooperativo, proprio nelle scorse settimane, al fine di favorire queste iniziative, ha aderito alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia ed ABT per il sostegno alla nuova imprenditorialità giovanile e femminile. L’agevolazione prevista consiste in un finanziamento a tasso zero, a favore delle imprese per il tramite di Invitalia.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite in forma societaria, comprese le società cooperative, la cui compagine è composta per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni oppure da donne, indipendentemente dall’età. Tali società non devono essere costituite da più di 12 mesi dalla data di presentazione dell’agevolazione e devono essere di micro o piccola dimensione. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1,5 milioni di euro, che dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Sono intervenuti per approfondire il tema dell’incontro: Antonio Somma, Sindaco del Comune Mercato San Severino, Marianna Provenza, Responsabile del Centro per l’Impiego di Mercato San Severino, Maurizio Coppola, Dirigente UOD Salerno – Direzione Generale Istruzione, Lavoro, Formazione e Politiche Giovanili della Regione Campania, Enza Cavaliere, assessore alle Attività produttive del Comune Mercato San Severino, Elena Salzano, Presidente del Comitato Femminile Plurale – Confindustria Salerno, Gerardo Aliberti, Referente CAV Malala, Rosanna Sellitto, Presidente Gruppo Giovani ANICAV, Roberta Natella, Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Mercato San Severino, Franco Risi, Presidente di Confartigianato Salerno, e Annapaola Voto, Direttrice Generale di IFEL Campania.

“Un evento – ha dichiarato a margine il Direttore Generale Federico – che ha fatto emergere spunti di analisi importanti e potenzialità non trascurabili. Come Banca siamo particolarmente attenti a queste dinamiche e la nostra presenza anche nel territorio di Mercato San Severino conferma la nostra capillarità, oltre alla volontà di essere al fianco delle varie amministrazioni per incidere positivamente sulle sorti economiche e sociali della comunità. La Banca Monte Pruno continuerà a supportare, attraverso iniziative concrete, l’imprenditorialità femminile, con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al benessere del territorio. In coerenza con questo, abbiamo voluto annunciare l’adesione alla convenzione che favorisce la nuova imprenditorialità femminile e giovanile portando al tavolo dei lavori questa preziosa collaborazione dedicata ad un target di sicuro interesse attuale e futuro per la Banca. Un sincero ringraziamento al Centro per l’Impiego di Mercato San Severino e all’Amministrazione Comunale per averci coinvolto in questo appuntamento così interessante”.